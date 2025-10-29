recherche
Divertissements

"Rendez-vous chez Cyril Lignac", un talk-show culinaire à découvrir sur M6 jeudi 20 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 octobre 2025 110
"Rendez-vous chez Cyril Lignac", un talk-show culinaire à découvrir sur M6 jeudi 20 novembre 2025

À découvrir sur M6 jeudi 20 novembre 2025 à 23:20, le premier numéro de "Rendez-vous chez Cyril Lignac", un nouveau  talk-show culinaire dans lequel le chef préféré des Français accueille chez lui trois personnalités.

Avec sa chaleur aveyronnaise, Cyril Lignac embarque ses trois invités pour une soirée conviviale, placée sous le signe de la cuisine… et des confidences Autour des fourneaux ou de la table, les langues se délient.

À travers des plats qui ont marqué leur enfance ou leur parcours, Cyril découvre ses invités autrement : plus intimes, plus vrais, comme on ne les a jamais vus.

Porté par son franc-parler, il ira droit au but avec des questions franches et sans détours.

Entrée, plat, dessert : chacun prend son tour aux fourneaux. Pendant que les légumes mijotent, que les crèmes montent et que les viandes rôtissent, les souvenirs et les histoires personnelles jaillissent naturellement.

Puis vient le moment tant attendu : la dégustation à la table de Cyril Lignac, où le chef livrera son avis d’expert… mais surtout partagera un vrai moment de complicité avec ses invités.

En se prêtant au jeu de la recette, les personnalités se dévoilent avec sincérité, qu’elles soient expertes ou débutantes. Un dîner, une rencontre, un moment vrai. Et si c’était autour d’un plat que les célébrités se montraient les plus authentiques ?

Les premiers invités

Dans ce premier numéro, Cyril Lignac accueillera :

Ahmed Sylla qui préparera une salade fattouche.

Anne-Sophie Lapix qui cuisinera un saumon au four accompagné de légumes rôtis.

Michou qui préparera des financiers au praliné.

Dans les prochains numéros

Dans les prochains numéros, Cyril Lignac accueillera Xavier Niel, Marie S'infiltre, Kelly Massol, Alexandre Kominek, Catherine Jacob, Jimmy Mohamed, Sophie Tapie, Tom Villa, Seth Gueko...

Dernière modification le mercredi, 29 octobre 2025 15:42
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; mercredi 29 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

"Les maternelles XXL" mercredi 29 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

29 octobre 2025 - 16:01

Sur le même thème...

Renaud Capuçon à l'Olympia : &quot;Les Choses de la vie&quot; sur France 4 vendredi 31 octobre 2025

Renaud Capuçon à l'Olympia : "Les Choses de la vie" sur France 4 vendredi 31 octobre 2025

29 octobre 2025 - 14:48

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 30 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 30 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magaz…

28 octobre 2025 - 13:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...