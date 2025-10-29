"Rendez-vous chez Cyril Lignac", un talk-show culinaire à découvrir sur M6 jeudi 20 novembre 2025

À découvrir sur M6 jeudi 20 novembre 2025 à 23:20, le premier numéro de "Rendez-vous chez Cyril Lignac", un nouveau talk-show culinaire dans lequel le chef préféré des Français accueille chez lui trois personnalités.

Avec sa chaleur aveyronnaise, Cyril Lignac embarque ses trois invités pour une soirée conviviale, placée sous le signe de la cuisine… et des confidences Autour des fourneaux ou de la table, les langues se délient.

À travers des plats qui ont marqué leur enfance ou leur parcours, Cyril découvre ses invités autrement : plus intimes, plus vrais, comme on ne les a jamais vus.

Porté par son franc-parler, il ira droit au but avec des questions franches et sans détours.

Entrée, plat, dessert : chacun prend son tour aux fourneaux. Pendant que les légumes mijotent, que les crèmes montent et que les viandes rôtissent, les souvenirs et les histoires personnelles jaillissent naturellement.

Puis vient le moment tant attendu : la dégustation à la table de Cyril Lignac, où le chef livrera son avis d’expert… mais surtout partagera un vrai moment de complicité avec ses invités.

En se prêtant au jeu de la recette, les personnalités se dévoilent avec sincérité, qu’elles soient expertes ou débutantes. Un dîner, une rencontre, un moment vrai. Et si c’était autour d’un plat que les célébrités se montraient les plus authentiques ?

Les premiers invités

Dans ce premier numéro, Cyril Lignac accueillera :

Ahmed Sylla qui préparera une salade fattouche.

Anne-Sophie Lapix qui cuisinera un saumon au four accompagné de légumes rôtis.

Michou qui préparera des financiers au praliné.

Dans les prochains numéros

Dans les prochains numéros, Cyril Lignac accueillera Xavier Niel, Marie S'infiltre, Kelly Massol, Alexandre Kominek, Catherine Jacob, Jimmy Mohamed, Sophie Tapie, Tom Villa, Seth Gueko...