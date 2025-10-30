recherche
Divertissements

"Harry Potter : Les Sorciers de la pâtisserie" sur TMC vendredi 31 octobre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 octobre 2025 92
"Harry Potter : Les Sorciers de la pâtisserie" sur TMC vendredi 31 octobre 2025

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 21:25, TMC diffusera "Harry Potter : Les sorciers de la pâtisserie", une compétition de téléréalité culinaire dans laquelle des binômes de pâtissiers professionnels s'affrontent pour créer des chefs-d'œuvre comestibles spectaculaires et enchanteurs, tous inspirés de l'univers de la saga Harry Potter.

Grande salle de l'école de sorcellerie, Quai 9 ¾, banque Gringotts... Installés au cœur des plateaux de tournage de la saga, des pâtissiers imaginent des gâteaux inspirés des films et des décors de Harry Potter.

Ils dévoileront leurs créations à des juges et à des invités bien connus des fans lors de ce concours plein de magie.

Cette émission US est animée par James et Oliver Phelps, les acteurs qui incarnaient les jumeaux Weasley (Fred et George) dans les films.

Des acteurs de la saga, comme Evanna Lynch (Luna Lovegood), Bonnie Wright (Ginny Weasley) et Warwick Davis (Professeur Flitwick), participent à l'émission en tant que juges invités ou pour apporter des anecdotes.

Diffusion sur deux soirées

Cette émission se compose de six épisodes qui seront diffusés sur TMC au cours de deux soirées, le 24 et le 31 octobre 2025.

Épisode 4  La forêt interdite

Inspirés par la légendaire Forêt interdite, James et Oliver Phelps demandent aux équipes de créer une pâtisserie de 90 cm défiant la gravité.

Épisode 5 • Le bureau de Dumbledore

 En demi-finale, les équipes restantes doivent créer un gâteau de 1,20 m, inspiré des objets qui se trouvent dans le bureau d'Albus Dumbledore.

Épisode 6  La Grande salle

Pour la finale dans l'illustre Grande salle, James et Oliver Phelps mettent les pâtissiers au défi de créer des pièces d'1,80 mètre.

Dernière modification le jeudi, 30 octobre 2025 12:12
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 2 novembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 2 novembre 2025 sur France 2

30 octobre 2025 - 12:53

Sur le même thème...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 2 novembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 2 novembre 2025 sur France 2

30 octobre 2025 - 12:53

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 2 novembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 2 novemb…

30 octobre 2025 - 12:53 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...