"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 2 novembre 2025 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 octobre 2025 171
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 2 novembre 2025 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 2 novembre 2025 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne.

Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end.

Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.

Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire.

Dimanche 5 octobre 2025, Frédéric Lopez reçoit : Stéphanie Le Quellec, Olivier Norek et Bénabar.

Une nouvelle fois, attendez-vous à "Un dimanche à la campagne" qui ne ressemble à aucun autre...
Dernière modification le jeudi, 30 octobre 2025 12:55
