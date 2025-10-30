"Star Academy" samedi 1er novembre 2025 sur TF1, le prime des parrains (vidéo)

Samedi 1er novembre 2025 à 21:10 sur TF1, retrouvez Nikos Aliagas au Studio 217 pour le 3ème prime de la "Star Academy" en présence des deux parrains de cette 13ème saison.

Samedi soir, c'est un prime événement qui attend les 16 élèves de la promotion 2025 de la "Star Academy".

Des artistes internationaux qui font vibrer la planète viennent faire le show avec les élèves.

Parrain et marraine d'exception, Ed Sheeran et Charlotte Cardin offriront des moments inoubliables avec la nouvelle promotion de la "Star Academy".

Le groupe phénomène Katseye viendra également enflammer la scène avec l'académicienne qu'elles auront sélectionnée.

Cette semaine, Ema, Noah et Lenny sont en danger. Nommés à l'issue des évaluations en présence de Charlotte Cardin, ils défendront leur place au château en interprétant un titre en solo. L'un d'entre eux sera sauvé par le vote des téléspectateurs, un autre par ses camarades. Pour le troisième, ce sera l'élimination.

Ne manquez pas le prime événement des parrains de la "Star Academy", samedi 1er novembre 2025 à 21:10 sur TF1.