"Stars à domicile" fera son retour sur TF1 le 28 novembre 2025, voici les premiers invités

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 novembre 2025 189
"Stars à domicile" fera son retour sur TF1 le 28 novembre 2025, voici les premiers invités

L'émission emblématique "Stars à Domicile" fera son grand retour sur TF1 vendredi 28 novembre 2025 à 21:10, avec Isabelle Ithurburu aux commandes d'une nouvelle saison.


Préparez-vous à vivre des instants de pure magie, où les artistes incontournables de la chanson française et ceux de la nouvelle génération viendront frapper à votre porte pour partager des moments d'émotion, de rire, et de complicité !

Qui n'a jamais rêvé d'accueillir son idole dans son salon, au travail, voire même lors d'un mariage, pour un tête-à-tête inoubliable ?

Cette saison promet d'être un véritable road trip des surprises à travers toute la France, avec uniquement des surprises 100% inédites.

Entre des coups de bluff stupéfiants et des scénarios rocambolesques, l'équipe de " Stars à Domicile ", épaulée par des complices plus malicieux que jamais, mettra les nerfs de nos participants à rude épreuve.

Mais finalement, la rencontre avec leur idole sera encore plus marquante !

Les célébrités se dévoileront comme jamais auparavant, oscillant entre la peur de décevoir et l'émotion débordante de leurs fans.

Les invités du premier numéro :

Marine surprendra Luane 10 ans dans son école des hauts de France. Une surprise que la petite fille n'est pas près d'oublier.

A la Ciotat, Lara Fabian retrouvera Raphaël qu'elle a surpris il y a 23 ans dans "Stars à Domicile". Ensemble ils vont offrir à Nelly, sa meilleure amie, une surprise inoubliable.

Lors de son concert au Zenith de Strasbourg, Pierre Garnier fera vivre les montagnes russes à Mélissa 16 ans fan de la première heure.

Matt Pokora sera le complice d'un jour de Yohan pour la comédie romantique qu'il a imaginé. Une demande en mariage à la femme de sa vie, Camille.

Préparez-vous à un véritable roller-coaster d'émotions !

Dans "Stars à Domicile", vivez des rencontres exceptionnelles où la réalité dépasse le rêve !

