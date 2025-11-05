recherche
Divertissements

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 9 novembre 2025 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 5 novembre 2025 302
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 9 novembre 2025 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 9 novembre 2025 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Cette semaine dans Un Dimanche à La Campagne, les trois invités de Frédéric Lopez, tous issus de milieux modestes, ont réussi à atteindre - chacun dans leur domaine- l’excellence.

Garou, le chanteur canadien aux millions d’albums est découvert en France dans « Notre dame de Paris ». Mais avant les tournées mondiales, il a dû sortir du carcan de son enfance.

Celle qui n'a pas eu peur de casser les codes, c'est l’actrice Sylvie Testud, à la carrière couronnée de prix. Et qui pourtant, a su très jeune, rompre avec les traditions.

Le ministre de la Justice, Éric Dupond Moretti, fut pendant plus de 30 ans l’un des plus grands avocats de France. Une vocation qui prend racine dans un drame familial : l’assassinat de son grand-père.

Dimanche, trois destinées exceptionnelles se rencontrent…le temps d’un dimanche à la campagne.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; mercredi 5 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mercredi 5 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

05 novembre 2025 - 17:13

Sur le même thème...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 9 novembre 2025 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 9 novembre 2025 sur France 3

05 novembre 2025 - 15:14

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 9 novembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 9 novemb…

05 novembre 2025 - 15:18 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...