"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 9 novembre 2025 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 9 novembre 2025 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Cette semaine dans Un Dimanche à La Campagne, les trois invités de Frédéric Lopez, tous issus de milieux modestes, ont réussi à atteindre - chacun dans leur domaine- l’excellence.

Garou, le chanteur canadien aux millions d’albums est découvert en France dans « Notre dame de Paris ». Mais avant les tournées mondiales, il a dû sortir du carcan de son enfance.

Celle qui n'a pas eu peur de casser les codes, c'est l’actrice Sylvie Testud, à la carrière couronnée de prix. Et qui pourtant, a su très jeune, rompre avec les traditions.

Le ministre de la Justice, Éric Dupond Moretti, fut pendant plus de 30 ans l’un des plus grands avocats de France. Une vocation qui prend racine dans un drame familial : l’assassinat de son grand-père.

Dimanche, trois destinées exceptionnelles se rencontrent…le temps d’un dimanche à la campagne.