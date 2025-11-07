Le concert des 35 ans des "Restos du Coeur" à revoir sur TMC samedi 8 novembre 2025

Samedi 8 novembre 2025 à 21:15, TMC vous proposera de revoir le concert des 35 ans des "Restos du Cœur" tourné au début de l'année 2025 à L’Arkéa Arena de Bordeaux.

Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, 47 artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Les Enfoirés fêtent leurs 35 ans à l’Arkéa Arena de Bordeaux, scène qu’ils n’avaient pas foulée depuis 2019. Cette édition anniversaire nous promet un show spectaculaire, porté par 47 Enfoirés plus que jamais engagés auprès des Restos du Cœur. De beaux moments d’émotion et de rire sont au rendez-vous.

Les tableaux du spectacle, dont quelques sketchs sur scène et en coulisses, se succèdent en mêlant poésie, émotion, grains de folie et nostalgie. Entre Magic in the air, Born to Be Alive, Popcorn salé, Une histoire d’amour, Tournent les violons, Flowers, Set fire to the rain, Ta marinière, La Goffa Lolita, Non je n’ai rien oublié, Quand on arrive en ville ou encore Secret... les artistes nous entraînent dans de magnifiques tableaux à travers des jeux de scène et de lumières époustouflants.

Les « petits nouveaux » de la promotion 2024 à faire leur entrée parmi la troupe sont Santa, Claudia Tagbo, Gaëtan Roussel et Ycare.

Avec la présence exceptionnelle de Antoine Dupont, Esteban Ocon, Germain Louvet, Marc Moreau et Yvon Demol.

Avec les retours dans la troupe des Enfoirés de Lara Fabian, Matt Pokora, Shy’m et Raphaël.

47 artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2024, Jusqu’au dernier, écrit par Ycare et composé par Ycare et Patrick Bruel, déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal et en streaming, sont présents sur scène : Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Dany Boon, Tarek Boudali, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Julien Clerc, Yvon Demol, Arnaud Ducret, Antoine Dupont, Sofia Essaïdi, Lara Fabian, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Jérémy Frérot, Marie-Agnès Gillot, Kendji Girac, Jenifer, Joyce Jonathan, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Nolwenn Leroy, Germain Louvet, Jean-Baptiste Maunier, Mentissa, Kad Merad, Marc Moreau, Esteban Ocon, Matt Pokora, Raphaël, Gaëtan Roussel, Santa, Anne Sila, Shy’m, Slimane, Soprano, Claudia Tagbo, Vianney, Vitaa, Christophe Willem, Ycare, Michaël Youn, Zaz et Zazie…