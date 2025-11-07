Le meilleur du "Plus Grand Cabaret du monde" à revoir sur Gulli samedi 8 novembre 2025

Imaginez accueillir dans votre salon les artistes les plus spectaculaires que l’on a eu la chance d’admirer sur la scène du « Plus grand cabaret du monde » de Patrick Sébastien. Les meilleurs magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs et jongleurs de la planète sont au rendez-vous dans « Le meilleur du plus grand cabaret du monde ».
Sur Gulli, revivez des numéros qui ont marqué l’histoire de ce programme culte !
Au programme de cette émission, entre autres artistes, retrouvez l’illusionniste Peter Marvey, du quick change avec Sixto et Lucia, du jonglage avec Alexandre Kulakov, un numéro de main à main avec le Duo Paradise, les Kung Fu Boys, mais aussi le clown Bello Nock et le magicien Jimmy Delp.