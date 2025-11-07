recherche
Le meilleur du "Plus Grand Cabaret du monde" à revoir sur Gulli samedi 8 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 7 novembre 2025
Samedi 8 novembre 2025 à 21:05 sur Gulli, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir une compilation des meilleurs moments de l'émission "Le plus Grand Cabaret du monde" de Patrick Sébastien.

Imaginez accueillir dans votre salon les artistes les plus spectaculaires que l’on a eu la chance d’admirer sur la scène du « Plus grand cabaret du monde » de Patrick Sébastien. Les meilleurs magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs et jongleurs de la planète sont au rendez-vous dans « Le meilleur du plus grand cabaret du monde ».

Sur Gulli, revivez des numéros qui ont marqué l’histoire de ce programme culte !

Au programme de cette émission, entre autres artistes, retrouvez l’illusionniste Peter Marvey, du quick change avec Sixto et Lucia, du jonglage avec Alexandre Kulakov, un numéro de main à main avec le Duo Paradise, les Kung Fu Boys, mais aussi le clown Bello Nock et le magicien Jimmy Delp.

Dernière modification le vendredi, 07 novembre 2025 10:29
Publié dans Divertissements, Samedi
Suivez nous...