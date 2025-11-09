"La France a un incroyable talent" mardi 11 novembre 2025, suite des auditions sur M6 (vidéo)

Mardi 11 novembre 2025, Karine Le Marchand vous proposera de suivre à partir de 21:10 sur M6 la cinquième soirée des auditions de la 20ème saison de "La France a un incroyable talent".

Plongez dans la cinquième soirée des auditions de La France a un Incroyable Talent, un pas de plus vers les quarts de finale !

À ce stade de l’aventure, plusieurs Golden Buzzers ont déjà été utilisés… il n’en reste plus que deux à attribuer, la tension est à son comble.

Ce nouvel épisode s’annonce riche en rebondissements : des prestations inattendues, des instants d’émotion pure, mais aussi des surprises qui pourraient bien tout changer.

Sur scène, rien n’est écrit d’avance : un passage peut faire vibrer le jury comme le public ou au contraire. Éric Antoine, Marianne James, Sugar Sammy et Hélène Ségara sont plus que jamais à l’affût de nouveauté et d’audace. Les candidats devront encore faire preuve de créativité pour marquer cette soirée d’un moment inoubliable. Une certitude : chacun devra jouer sa carte maîtresse pour espérer décrocher sa place pour les quarts de finale.

Dans cette quatrième soirée, vous allez découvrir :

Fleuriane

Passionnée de cirque depuis l’âge de 6 ans, elle a suivi sa formation à l’école de cirque de Québec et se produit aujourd’hui au sein des plus grandes compagnies. Elle devait initialement présenter un numéro en duo, mais sa partenaire a dû annuler sa participation seulement 48 heures avant le tournage. Fleuriane a donc dû remanier toute sa chorégraphie à la dernière minute, avec une bonne dose de stress à la clé. Parviendra-t-elle à relever ce défi imprévu ?

Le Bagad de Lann-Bihoué

Créé il y a 72 ans sur la base navale de Lann Bihoué, ce bagad est né de la passion de marins militaires qui, le soir venu, se retrouvaient pour jouer de la musique celtique. Aujourd’hui, ses 30 musiciens participent à l’émission avec une mission : faire découvrir la Marine nationale à travers la richesse de la musique bretonne. Arriveront-ils à transmettre toute l’âme de leur région au jury ?

Antoine Delie

Chanteur atypique, il vient présenter une composition personnelle inspirée du harcèlement qu’il subit sur les réseaux sociaux en raison de son excentricité assumée. Un message particulièrement violent l’a marqué et l’a poussé à en faire une chanson. Il l’interprétera sur le plateau, en piano-voix, pour offrir au jury un moment intense et chargé d’émotion. Saura-t-il toucher le cœur du jury avec ce témoignage poignant ?

Daredevil Chicken

Ce duo de comedy show prépare un numéro délirant où ils se lanceront des morceaux de banane… par la bouche ! Éric Antoine viendra même se joindre à eux pour un moment qui promet de ne pas laisser Sugar Sammy indifférent. Rires garantis pour le public comme pour le jury. Néanmoins leur prestation sera-t-elle validée par le jury ?

Thomas Rochelet

À l’origine patineur artistique, Thomas s’est tourné vers le cirque il y a deux ans, se spécialisant notamment à la sangle pour changer de carrière. Il rêve de vivre de son nouvel art et de devenir professionnel du cirque. Performer en France est pour lui l’occasion de permettre à sa famille de le voir enfin à l’œuvre dans sa nouvelle passion. Saura-t-il conquérir le public et le jury ?