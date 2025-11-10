recherche
Marc Lavoine, le concert pop-symphonique à La Seine musicale sur France 4 mercredi 12 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 10 novembre 2025
Marc Lavoine, le concert pop-symphonique à La Seine musicale sur France 4 mercredi 12 novembre 2025

Mercredi 12 novembre 2025 à 21:05, France 2 diffusera le concert pop-symphonique de Marc Lavoine à la Seine musicale dans lequel il propose une relecture audacieuse et contemporaine de ses succès à l'occasion de ses 40 ans de carrière.

Quarante ans de carrière, des tubes intemporels et une voix reconnaissable entre mille : Marc Lavoine incarne depuis ses débuts l’élégance et la modernité de la chanson française.

À l’occasion de cet anniversaire exceptionnel, l’artiste propose de (re)découvrir son répertoire à travers un concert pop-symphonique revisitant ses plus grands succès dans une relecture audacieuse et contemporaine.

De Elle a les yeux revolver à Le parking des anges, en passant par Toi mon amour, Marc Lavoine explore son répertoire avec un souffle nouveau, mêlant arrangements symphoniques et textures électroniques : une expérience musicale inédite, à la croisée des genres, qui sublime l’écriture sensible et poétique de ses chansons.

Ce spectacle, à la fois hommage et exploration, vient couronner quatre décennies d’un parcours singulier, marqué par une exigence constante du texte et de la mélodie. Toujours en mouvement, Marc Lavoine continue d’incarner une chanson française vivante, curieuse et inspirée.

Un moment rare, vibrant et généreux, pour célébrer l’un des artistes les plus emblématiques de la scène française.

Suivez nous...