Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 11 novembre 2025 face à Thierry Breton (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 11 novembre 2025 212
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 11 novembre 2025 face à Thierry Breton (vidéo)

Ce mard 11 novembre 2025 à 07:55 sur RTL, Thierry Breton était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Thierry Breton, ancien ministre de l'Économie, était l'invité de la Matinale de RTL. Ce dernier s'est donc retrouvé dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du mardi 11 novembre 2025.

En voir plus :

Si vous avez loupé une chronique de Philippe Caverivière sur RTL ou sur France 2, retrouvez-les toutes sur notre page spéciale : Les chroniques de Philippe Caverivière.
Dernière modification le mardi, 11 novembre 2025 10:54
Publié dans Divertissements, Philippe Caverivière
Suivez nous...