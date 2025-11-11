recherche
Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 12 novembre 2025 sur TFX

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 11 novembre 2025 160
Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 12 novembre 2025 sur TFX

Mercredi 12 novembre 2025 à 21:10, TFX diffusera un épisode inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent...

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité, ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Christophe et Virginie face à Méline et ses locomotives

Christophe et Virginie, ex-mari et femme, vivent à Cavaillon avec leur enfant. En 2017, ils ont acheté un petit immeuble en centre-ville. Par solidarité, ils avaient loué un appartement à un jeune en difficulté. Cinq ans plus tard, à la suite d'un dégât des eaux, ils découvrent le logement ravagé : meubles détruits, murs souillés, multitude de déchets. Le locataire ayant pris congé, Christophe et Virginie, épuisés et fragilisés, cherchent à tourner la page. Avec l'aide des Cleaners, ils espèrent retrouver un peu de sérénité.

Une mission de haut vol pour l'équipe !

Méline, 22 ans, et Odin, 20 ans, sont frère et sœur et dirigent l'association "Coni'fer", créée par leur grand-père il y a 31 ans. Passionnés, ils font revivre des locomotives d'époque et y consacrent leur temps libre. Leur local, "la halle", est devenu un vaste entrepôt bien encombré. Méline rêve d'en faire un lieu convivial et fonctionnel pour les bénévoles.

Pour cela, il faut trier, vider et nettoyer : un sacré défi pour les Cleaners !

Dernière modification le mardi, 11 novembre 2025 12:08
Suivez nous...