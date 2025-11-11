recherche
"Le meilleur pâtissier" jeudi 13 novembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 11 novembre 2025 304
Jeudi 13 novembre 2025 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le 10ème épisode du "Meilleur pâtissier" : « God save the cream ! ».

Pour cette 10ème semaine du concours, place aux plus gourmands des gâteaux british !

Cyril Lignac et Mercotte emmènent les 5 pâtissiers encore en lice en Grande-Bretagne ! Attention, seuls 4 d'entre eux accèderont aux quarts de finale !

Épreuve du classique revisité  Crumble gourmand, le roi du tea time !

Cyril s'attaque à un dessert aussi simple en apparence qu'irrésistible : le crumble. Fruits fondants, pâte craquante émiettée dorée au four… les candidats devront revisiter ce classique familial venu d'Angleterre, en le transformant en un véritable gâteau de concours.

Épreuve technique  L'incroyable et très royal Battenberg cake !

Mercotte sort de son grimoire un monument de la gastronomie britannique, créé en 1884 tout spécialement pour célébrer un mariage princier : le Battenberg cake ! Un sponge cake ultra moelleux, une délicieuse compotée de fraises, des décorations en pâte d'amande… ce cake royal devra surtout révéler un surprenant motif à la découpe : le drapeau du Royaume-Uni !

Épreuve créative  Les symboles de l'Angleterre en gâteau !

Cabine téléphonique, bus à impériale, garde royale, fish & chips, métro londonien ou encore Big Ben : pour cet ultime défi avant les quarts de finale, Cyril et Mercotte demandent aux pâtissiers d'imaginer et de créer un symbole emblématique anglais en gâteau.

Marius Dufay, ancien chef pâtissier du meilleur restaurant du monde, désormais à la tête d'une prestigieuse pâtisserie à Londres, partagera tous ses trucs et astuces avec les pâtissiers !

Extrait vidéo

Pour son crumble gourmand, ce pâtissier amateur a failli commettre une erreur en cuisant ses fraises !

Pour son gâteau symbole de l’Angleterre, ce pâtissier amateur veut créer un trompe-l’œil de fish & chips !
Dernière modification le mardi, 11 novembre 2025 14:03
Publié dans Divertissements
