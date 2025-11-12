recherche
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 12 novembre 2025 face à Marine Le Pen (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 12 novembre 2025 259
Ce mercredi 12 novembre 2025 à 07:55 sur RTL, Marine Le Pen était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, était l'invitée de la Matinale de RTL. Cette dernière s'est donc retrouvée dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du mercredi 12 novembre 2025.

Dernière modification le mercredi, 12 novembre 2025 08:52
Publié dans Divertissements, Philippe Caverivière
