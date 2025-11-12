recherche
"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 13 novembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 12 novembre 2025 194
Jeudi 13 novembre 2025 à 21:25, Pascal Bataille et Laurent Fontaine présenteront sur W9 pour un nouveau numéro inédit de "Y'a que la vérité qui compte".

Le rideau mythique s’apprête à s’ouvrir à nouveau. L’émission culte revient et le duo emblématique Pascal Bataille et Laurent Fontaine reprend les commandes. Toujours complices et sincères, ils portent l’émission avec la même bienveillance et le même engagement : offrir un espace rare où la parole se libère.

À leurs côtés, deux figures incontournables : Rebecca, soutien des invités en coulisses, et Sam, qui ouvre la voie vers la vérité. Ils sont épaulés par Léa, qui portera aux participants leur invitation.

Au programme : histoires vraies, retrouvailles, aveux, secondes chances... Et toujours ce concept inimitable : un rideau, une révélation, une décision.

Confrontés à ce que leurs proches n’ont jamais osé leur dire, les invités accepteront-ils de les rejoindre de l’autre côté du rideau ou repartiront-ils chacun de leur côté ?

Sa propre mère fait tout pour qu'il ne rencontre pas son père.

Dernière modification le mercredi, 12 novembre 2025
Publié dans Divertissements, Jeudi
Suivez nous...