"La Carte aux trésors" en Charente à Cognac, vendredi 14 novembre 2025 sur France 3

Vendredi 14 novembre 2025 à 21:10, "La carte aux trésors" sera de retour sur France 3 avec Cyril Féraud pour un numéro qui se déroule en Charente dans la région de Cognac.

Cette semaine, Cyril Féraud vous fait découvrir la Nouvelle-Aquitaine, à la découverte de la Charente et plus spécialement de la région de Cognac ! Marie (rouge) et Matthieu (bleu) voyageront dans le temps, rencontreront des artisans passionnés et exploreront des lieux mystérieux remplis de trésors...

La zone de jeu s'étire tout au long du fleuve Charente, depuis Châateauneuf-sur-Charente à l'est jusqu'à Cognac, à l'ouest, en passant par Angeac-Charente, Jarnac et Segonzac.

Les deux candidats, Marie et Matthieu, devront résoudre des énigmes et relever des défis pour retrouver les fameuses capsules cachées dans cette vaste zone, et espérer atteindre le trésor !

Au programme de cette nouvelle aventure : un formidable voyage dans le temps. Il y a 150 millions d'années, la région de Cognac était une immense lagune tropicale où vivaient des animaux qu'on ne s'attend pas vraiment à trouver par ici.

Nous ferons connaissance avec de véritables passionnés qui travaillent le bois, une industrie traditionnelle qui fait la réputation du savoir-faire français, dans le monde entier.

Et puis nous découvrirons le paradis, nom donné à des endroits mystérieux, placés sous haute surveillance et qui renferment de véritables trésors.

Un jeu en trois parties

Les énigmes

Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

La rose des vents

Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

Le trésor

C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent faire face à de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. À eux d’adapter leurs choix en fonction de ces handicaps, tels « L'énigme sans hélico » dans laquelle ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser le mode de transport alternatif qui leur est proposé, « Un seul vol » où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois.