"Gustavia, l'histoire du prince de Suède inconnu" sur France 4 vendredi 14 novembre 2025

Vendredi 14 novembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Gustavia, l'histoire du prince de Suède inconnu", un ballet historique mêlant amitié, amour, trahison, insolence et liberté.

Gustavia fut le premier et unique membre de la cour royale suédoise d’origine africaine. Il grandit au cœur d’une expérience sociale audacieuse imaginée par la reine Louisa Ulrika (1720-1782), qui choisit de le laisser vivre selon ses propres règles. Libéré des contraintes habituelles, il défiait ouvertement les conventions de la noblesse et tournait en dérision la religion.

Au fil des années, il occupa de multiples rôles : danseur de ballet, ambassadeur, président des francs-maçons, mais aussi homme de confiance de la reine, gardien fidèle des secrets de la cour.

Pourtant, malgré cette vie exceptionnelle, les livres d’histoire ne mentionnent que rarement son nom. Il est aujourd’hui temps de mettre en lumière cette figure oubliée de la monarchie suédoise.

Élevé selon les principes inspirés des théories de Rousseau, prônant les bienfaits d’une éducation libre, dénuée de règles strictes, censée mener à un adulte équilibré et confiant, Gustav Badin incarne une expérience sociale inédite pour son époque. Était-il le simple objet d’une expérience due à ses origines ? Un bouffon aux yeux des courtisans ? Ou un homme déterminé à prouver sa valeur et à défier les préjugés ?

Mais Gustavia ne se limite pas à cette réflexion sur la liberté et la différence. L’œuvre explore également la relation complexe entre les deux « frères » royaux, Badin et Gustav III, dont les éducations opposées ont nourri jalousie, rivalité et trahison, sur fond d’amours secrets et de tensions politiques.

Pour servir cette histoire incroyable, quelle distribution : le directeur artistique primé Amir Chamdin, le grand chorégraphe Pär Isberg, Guillaume Diop, danseur étoile de l'Opéra de Paris dans le rôle principal, et l'Orchestre Royal de Suède dirigé par Philippe Béran, avec des musiques de Brahms, Bologne ou Beethoven. Tous les ingrédients sont réunis pour mettre en scène la vie de Gustav Badin, ancien esclave élevé par la reine aux côtés de son propre fils, le futur roi Gustav III.