"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 16 novembre 2025 sur France 3

Dimanche 16 novembre à 13:25 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 16 novembre 2025, en première partie, Michel Drucker reçoit : Pierre Perret, Stéphane de Groodt, Viktor Vincent, Serge Alzerat, Linh..

En seconde partie, Michel Drucker reçoit : Damien Thévenot, Dani Lary, Chantal Ladesou, Sophie Davant, Didier Barbelivien, Emmanuel Chaunu.