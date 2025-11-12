"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 16 novembre 2025 sur France 2

Cette semaine dans Un Dimanche à La Campagne, Frédéric Lopez reçoit trois invités qui ont transformé leurs rêves en destin.
Matt Pokora, le chanteur à succès, a rêvé tout petit d’une vie sur scène. En bravant les interdits, il a su saisir sa chance.
L’humoriste en pleine ascension, Marine Leonardi, a mis du temps à oser vivre sa passion. C’est en partageant son quotidien de femme et de mère sur les réseaux, qu’elle accède à la notoriété .
Le médaillé d’or, Hakim Areski, a vu tous ses rêves anéantis à 18 ans lorsqu’il perd brutalement la vue. Il transforme héroïquement un destin brisé... en médaille olympique.
Plus que jamais, les invités de Frédéric Lopez nous font vibrer Le temps d’un dimanche à la campagne.