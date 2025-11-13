recherche
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 13 novembre 2025 face à Anne Hidalgo (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 13 novembre 2025 161
Ce jeudi 13 novembre 2025 à 07:55 sur RTL, Anne Hidalgo était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Anne Hidalgo, maire de Paris, était l'invitée de la Matinale de RTL. Cette dernière s'est retrouvée dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du jeudi 13 novembre 2025.

Dernière modification le jeudi, 13 novembre 2025 08:56
Publié dans Divertissements, Philippe Caverivière
