recherche
Divertissements

"Cauchemar en cuisine" à Saint-Malo-de-Guersac samedi 15 novembre 2025 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 13 novembre 2025 224
"Cauchemar en cuisine" à Saint-Malo-de-Guersac samedi 15 novembre 2025 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

Samedi 15 novembre 2025 à 21:10, M6 vous proposera de revoir le numéro de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest intervient dans un restaurant en grande difficulté à Saint-Malo-de-Guersac.

Dans ce numéro de "Cauchemar en cuisine", le chef Philippe Etchebest se rend à Saint-Malo-de-Guersac, en Loire-Atlantique, pour aider Myriam qui, après une carrière dans l’événementiel, a repris un restaurant il y a déjà presque un an.

Une fois n’est pas coutume, c’est une bonne surprise qui, cette fois, attend le chef : les plats sont très corrects, le service, mené de main de maître par Sophia, est efficace et assuré avec le sourire, l’équipe est soudée et la fréquentation est très correcte ! Bref, en apparence, tout va bien dans le meilleur des mondes ! 

Face à un constat aussi idyllique, le chef s’est donc rapidement demandé pourquoi il avait été appelé et s’est retrouvé dans une impasse. En l’état actuel des choses, il ne lui restait qu’une seule solution : plier bagage.

Pourtant, la situation financière de Myriam est catastrophique : elle et son équipe sont à fleur de peau, les larmes coulent et les tensions sont bien présentes…

Alors, pour découvrir ce qu’il se passe vraiment dans ce restaurant, Philippe Etchebest va devoir mener une véritable enquête ! La vérité va-t-elle finir par éclater ? 

Le chef va-t-il parvenir à sauver le restaurant de Myriam ?

Extrait vidéo

Le chef Etchebest ne comprend pas ce qu’il fait dans ce restaurant...
Dernière modification le jeudi, 13 novembre 2025 15:48
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; jeudi 13 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

"C à vous" jeudi 13 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

13 novembre 2025 - 17:05

Sur le même thème...

&quot;N'oubliez pas les paroles !&quot;, le prime des barrages samedi 15 novembre 2025 sur France 2

"N'oubliez pas les paroles !", le prime des barrages samedi 15 novembre 2025 sur France 2

13 novembre 2025 - 14:33

A ne pas manquer...

Echappées Belles au coeur des Ardennes samedi 15 novembre 2025 sur France 5

Echappées Belles au coeur des Ardennes samedi 15 novembre 2025 sur France 5

13 novembre 2025 - 15:15 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...