"Vos 40 chansons préférées des Enfoirés" samedi 15 novembre 2025 sur TMC

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 14 novembre 2025 159
Samedi 15 novembre 2025 à 21:15, TMC vous proposera de découvrir le classement de vos "40 chansons préférées des Enfoirés" dans un documentaire musical inédit.

C'était il y a 40 ans, Le 26 septembre 1985, Coluche lançait un appel à la solidarité sur les ondes de France : "J'ai une petite idée comme ça... Si des fois y'a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, si y'a des gens qui sont intéressés par sponsoriser une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puisqu'on étalerait après dans les grandes villes de France."

De cette idée simple est née une formidable chaîne de solidarité : les Restos du Cœur. 40 ans plus tard, l'esprit des débuts est toujours là. Des millions de repas sont distribués, des milliers de bénévoles engagés, et le spectacle des Enfoirés continue de faire vivre encore et toujours la cause des Restos du Cœur.

Alors que les Restos du Cœur viennent de marquer leurs 40 ans, vous avez voté pour vos titres préférés parmi 40 morceaux légendaires des Enfoirés...

Samedi soir, place au verdict, découvrez le grand classement de vos 40 chansons préférées des Enfoirés.

