Le meilleur du "Plus Grand Cabaret du monde" à revoir sur Gulli samedi 15 novembre 2025

Samedi 15 novembre 2025 à 21:05 sur Gulli, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir une compilation des meilleurs moments de l'émission "Le plus Grand Cabaret du monde" de Patrick Sébastien.

Imaginez accueillir dans votre salon les artistes les plus spectaculaires que l’on a eu la chance d’admirer sur la scène du « Plus grand cabaret du monde » de Patrick Sébastien. Les meilleurs magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs et jongleurs de la planète sont au rendez-vous dans « Le meilleur du plus grand cabaret du monde ».

Sur Gulli, revivez des numéros qui ont marqué l’histoire de ce programme culte !

Au programme de cette émission, entre autres artistes, retrouvez les célèbres illusionnistes Christian Farla et Dani Lary, des acrobaties virevoltantes avec le Duo Wang Yang, des jongleries époustouflantes avec Pierre Marchand, de la perche aérienne avec le Duo Parshin et les légendaires Étoiles du Cirque de Pékin.