recherche
Divertissements

Le meilleur du "Plus Grand Cabaret du monde" à revoir sur Gulli samedi 15 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 14 novembre 2025 134
Le meilleur du "Plus Grand Cabaret du monde" à revoir sur Gulli samedi 15 novembre 2025

Samedi 15 novembre 2025 à 21:05 sur Gulli, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir une compilation des meilleurs moments de l'émission "Le plus Grand Cabaret du monde" de Patrick Sébastien.

Imaginez accueillir dans votre salon les artistes les plus spectaculaires que l’on a eu la chance d’admirer sur la scène du « Plus grand cabaret du monde » de Patrick Sébastien. Les meilleurs magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs et jongleurs de la planète sont au rendez-vous dans « Le meilleur du plus grand cabaret du monde ».

Sur Gulli, revivez des numéros qui ont marqué l’histoire de ce programme culte !

Au programme de cette émission, entre autres artistes, retrouvez les célèbres illusionnistes Christian Farla et Dani Lary, des acrobaties virevoltantes avec le Duo Wang Yang, des jongleries époustouflantes avec Pierre Marchand, de la perche aérienne avec le Duo Parshin et les légendaires Étoiles du Cirque de Pékin.

Dernière modification le vendredi, 14 novembre 2025 09:39
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

La pièce &quot;L'effet Miroir&quot; de Julien Boisselier rediffusée sur France 4 dimanche 16 novembre 2025

La pièce "L'effet Miroir" de Julien Boisselier rediffusée sur France 4 dimanche 16 novembre 2025

14 novembre 2025 - 10:43

Sur le même thème...

La pièce &quot;L'effet Miroir&quot; de Julien Boisselier rediffusée sur France 4 dimanche 16 novembre 2025

La pièce "L'effet Miroir" de Julien Boisselier rediffusée sur France 4 dimanche 16 novembre 2025

14 novembre 2025 - 10:43

A ne pas manquer...

Echappées Belles au coeur des Ardennes samedi 15 novembre 2025 sur France 5

Echappées Belles au coeur des Ardennes samedi 15 novembre 2025 sur France 5

13 novembre 2025 - 15:15 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...