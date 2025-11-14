recherche
La pièce "L'effet Miroir" de Julien Boisselier rediffusée sur France 4 dimanche 16 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 14 novembre 2025
Dimanche 16 novembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "L'effet Miroir", une pièce saisissante de Julien Boisselier qui explore nos rapports aux autres et à nous-mêmes.

Entre rires et questionnements, ce spectacle capté au Théâtre de l’Œuvre captive par son écriture percutante et sa mise en scène.

L'histoire en quelques lignes...

Théophile est un écrivain à succès sur le déclin. Il retrouve enfin son inspiration avec l’écriture d’un petit conte poétique et aquatique. Mais l’interprétation du texte par ses proches se révèle cataclysmique : ils s’identifient aux personnages d’oursins, poulpes et autres créatures marines, décelant dans les métaphores des messages cachés.

Ce soir, ils se réunissent autour d’un dîner pour régler leurs comptes.

Avec : Caroline Anglade, Jeanne Arènes, Éric Laugérias et François Vincentelli.

