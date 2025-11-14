La pièce "L'effet Miroir" de Julien Boisselier rediffusée sur France 4 dimanche 16 novembre 2025

Entre rires et questionnements, ce spectacle capté au Théâtre de l’Œuvre captive par son écriture percutante et sa mise en scène.
L'histoire en quelques lignes...
Théophile est un écrivain à succès sur le déclin. Il retrouve enfin son inspiration avec l’écriture d’un petit conte poétique et aquatique. Mais l’interprétation du texte par ses proches se révèle cataclysmique : ils s’identifient aux personnages d’oursins, poulpes et autres créatures marines, décelant dans les métaphores des messages cachés.
Ce soir, ils se réunissent autour d’un dîner pour régler leurs comptes.
Avec : Caroline Anglade, Jeanne Arènes, Éric Laugérias et François Vincentelli.