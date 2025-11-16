"La France a un incroyable talent" mardi 18 novembre 2025, dernières auditions sur M6 (vidéo)

Mardi 18 novembre 2025, Karine Le Marchand vous proposera de suivre à partir de 21:10 sur M6 la sixième et dernière soirée des auditions de la 20ème saison de "La France a un incroyable talent".

Les auditions touchent à leur fin, et la tension monte d’un cran. Après des semaines d’émotion, de fous rires, de buzz dorés et de performances incroyables, le jury s’apprête à faire ses derniers choix. Ils sont encore des dizaines à rêver d’une place en quart de finale…

Pour ce dernier épisode des auditions, la scène de “La France a un incroyable talent” va une nouvelle fois vibrer au rythme des numéros les plus fous, les plus émouvants, les plus inattendus Tous les candidats ont un ultime objectif : convaincre le jury avant la fin de cette première étape. Et attention : un ultime Golden Buzzer pourrait bien tout bouleverser.

À la fin de la soirée, le jury va se réunir pour les délibérations afin de désigner les premiers talents qui décrocheront leur ticket pour les quarts de finale.

Encore des surprises, encore des frissons… Ce mardi, place au dernier épisode des auditions, celui où tout peut encore basculer avant les quarts de finale.

Dans cette sixième soirée, vous allez découvrir :

Arthur Morel Van Hyfte

Arthur est un artiste de cirque ayant évolué dans les plus grandes compagnies de cirque. Il vient présenter son numéro de prisme aérien avec un agré qu’il a imaginé et créé tout seul. Il a également posé sa voix sur la musique, ce numéro est une vraie création de sa part. Saura-t-il épater le jury ?

Five

Chanteur, compositeur, interprète. Five était également un champion de moto. Lors d’une compétition au Pays Bas, il a eu un grave accident qui lui a fait perdre l’usage de ces jambes. Il a composé cette chanson “Pays Bas” qui raconte son histoire. Saura-t-il émouvoir le jury avec son interprétation ?

Alliance Creative

Trio de comédiens. Ils se connaissent depuis une dizaine d’années et se sont rencontrés lorsqu’ils ont débuté l’improvisation théâtrale à Genève Depuis 2023, ils organisent des spectacles chaque mois à Genève autour du doublage improvisé : ils redoublent sur scène des extraits de films, émissions ou publicités qu’ils ne connaissent pas l’avance et improvisent toutes les répliques en direct à partir d’un thème donné par le public. Sauront-ils relever le challenge de faire de même sur le plateau de l’émission ?

PV

Jeune papa au visage enfantin, PV de son prénom complet Pierre-Victor est un humoriste qui n’a plus besoin de se faire connaître. Entre le Montreux ou le Jamel Comedy club, il ne manque plus que La France a un incroyable talent pour ce fan de l’émission. Va-t-il provoquer les rires tant attendus du jury et du public ?