"Le Bigdil" jeudi 20 novembre 2025 sur RMC Story : Spéciale Vincent (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 18 novembre 2025 51
"Le Bigdil" jeudi 20 novembre 2025 sur RMC Story : Spéciale Vincent (vidéo)

Jeudi 20 novembre 2025 à 21:10, "Le Bigdil" sera de retour sur RMC Story avec Vincent Lagaf' dans une spéciale : « Les Vincent ».

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Chaque émission vous embarque dans un univers unique avec des décors spectaculaires inédits, bien au-delà de ceux de la saison 1, pour une immersion totale dans des ambiances hors du commun : « Rentrée des classes », « Las Vegas », « Halloween », « Japon », « Pyjama Party », « Camping »... et bien d’autres surprises !

Spéciale Les Vincent

Dans cet épisode spécial, Le Bigdil met à l'honneur les Vincent

Les candidats devront tout miser dans des épreuves spectaculaires pour tenter de décrocher de l’argent, des surprises incroyables… et peut-être la légendaire voiture !

Au programme : VL sur trône, le TOP 3 de Francky Vincent, le serviteur étourdi ou encore le karting ball… des défis aussi drôles qu’imprévisibles où tout peut basculer.

Dernière modification le mardi, 18 novembre 2025 14:53
Publié dans Divertissements
