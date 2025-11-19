Le Gala d'anniversaire des 150 ans du Palais Garnier rediffusé sur France 4 vendredi 21 novembre 2025

Vendredi 21 novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera le Gala anniversaire qui a célébré en janvier dernier les 150 ans du Palais Garnier inauguré le 5 janvier 1875.

Musiciens de l’Orchestre, artistes des Chœurs et de l’Académie, danseurs du Ballet et de l’École de danse, ainsi que des invités prestigieux comme le baryton Ludovic Tézier, la soprano Lisette Oropesa et la mezzo-soprano Lea Desandre, célèbrent l’anniversaire de ce temple des arts, de la musique et de la danse.

Depuis son inauguration, le 5 janvier 1875, le Palais Garnier ne cesse d’émerveiller le public. Son architecture somptueuse, la richesse de ses décorations de marbres, mosaïques, sculptures, peintures en font un bâtiment exceptionnel. Lieu de représentation de l’Opéra national de Paris, également lieu de sociabilité, véritable emblème national, le Palais Garnier a traversé l’histoire artistique et politique pour devenir un monument connu dans le monde entier.

Il nous accueille pour un spectacle exceptionnel.