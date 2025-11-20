"Le Grand Bêtisier" : numéro inédit diffusé sur TMC samedi 22 novembre 2025

Samedi 22 novembre 2025 à 21:15, TMC vous proposera un nouveau numéro inédit du "Grand Bêtisier" truffé des plus grands fous rires de ces derniers mois.

Du parquet de Danse avec les stars aux plateaux d'info, en passant par les tournages de Léo Mattéï avec Jean-Luc Reichmann, toutes les images les plus drôles et insolites sont rassemblées dans ce Grand Bêtisier.

Au programme, découvrez le Top 5 des meilleurs candidats de jeux télévisés, ainsi que les plus grands perturbateurs d'émissions comme Gad Elmaleh, Jeff Panacloc, Franck Dubosc et Jamel Debbouze.

Des gaffes en série, des imitateurs incroyables et vos animateurs préférés comme vous ne les avez jamais vus !

Et ce n'est pas tout, avec les images les plus folles d'internet : des animaux plus drôles que jamais, des canulars à couper le souffle et des "employés du mois" que vous ne trouverez nulle part ailleurs.