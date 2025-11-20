Le meilleur du "Plus Grand Cabaret du monde" à revoir sur Gulli samedi 22 novembre 2025

Samedi 22 novembre 2025 à 21:05 sur Gulli, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir une compilation des meilleurs moments de l'émission "Le plus Grand Cabaret du monde" de Patrick Sébastien.

Imaginez accueillir dans votre salon les artistes les plus spectaculaires que l’on a eu la chance d’admirer sur la scène du « Plus grand cabaret du monde » de Patrick Sébastien. Les meilleurs magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs et jongleurs de la planète sont au rendez-vous dans « Le meilleur du plus grand cabaret du monde ».

Sur Gulli, revivez des numéros qui ont marqué l’histoire de ce programme culte !

Dans cette émission, entre autres artistes, retrouvez le célèbre duo de quick change Sos & Victoria, le jongleur Alan Sulc, le trio d’acrobates Capriccio et le duo de main à main Tatiana et Sergueï.

Mais aussi par Amir Nergaon sur son trapèze de feu. Sans oublier les clowns Voronin et Equivokee.