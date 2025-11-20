Le meilleur du "Plus Grand Cabaret du monde" à revoir sur Gulli samedi 22 novembre 2025

Imaginez accueillir dans votre salon les artistes les plus spectaculaires que l’on a eu la chance d’admirer sur la scène du « Plus grand cabaret du monde » de Patrick Sébastien. Les meilleurs magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs et jongleurs de la planète sont au rendez-vous dans « Le meilleur du plus grand cabaret du monde ».
Sur Gulli, revivez des numéros qui ont marqué l’histoire de ce programme culte !
Dans cette émission, entre autres artistes, retrouvez le célèbre duo de quick change Sos & Victoria, le jongleur Alan Sulc, le trio d’acrobates Capriccio et le duo de main à main Tatiana et Sergueï.
Mais aussi par Amir Nergaon sur son trapèze de feu. Sans oublier les clowns Voronin et Equivokee.