Le spectacle "Gaspard Proust tapine" à revoir sur T18 samedi 22 novembre 2025

Samedi 22 novembre 2025 à 21:05, T18 rediffusera le spectacle "Gaspard Proust tapine" capté en 2013 sur la scène du Théâtre du Châtelet.

Dans ce one-man-show, Gaspard Proust propose une satire mordante de la société contemporaine. Fidèle à son style, il enchaîne les provocations ciselées, les paradoxes, les saillies misanthropes et les observations cruelles mais lucides. Le titre, volontairement provocateur, annonce un spectacle où il « vend » son humour noir en poussant encore plus loin son goût pour l’irrévérence.

Il y aborde de nombreux thèmes : les rapports humains, les hypocrisies sociales, la culture du politiquement correct, la morale moderne, la sexualité, le couple, mais aussi l’actualité et les travers de notre époque. Son personnage scénique oscille entre cynisme assumé, fausse froideur et intelligence acérée, avec un sens du rythme et de la formule qui lui sont propres.

L’ensemble donne un spectacle caustique, élégant et grinçant, où Proust joue avec les limites sans jamais perdre son sens de l’autodérision ni sa précision d’écriture.