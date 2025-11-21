recherche
"La Voix d'or", comédie musicale inédite diffusée sur France 4 dimanche 23 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 21 novembre 2025 125
Dimanche 23 novembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "La Voix d'or", une comédie musicale inspirée d’une histoire vraie : entre humour, émotions et chansons mythiques.

L'histoire en quelques lignes...

Éric, un auteur en manque d’inspiration, doit absolument rendre son nouveau texte à Guillaume, son producteur. Pour gagner du temps, Éric le laisse parler et voilà que Guillaume lui raconte qu’il est le petit-fils de « La Voix d’or », un célèbre chanteur des années 50, éperdument amoureux d’une autre vedette de l’époque, Christine Vercel, un amour aussi passionnel que tourmenté.

Le duo nous embarque alors dans une épopée familiale tourbillonnante et pleine d’humour qu’ils vont créer sous les yeux des spectateurs, nous emmenant de l’Égypte jusqu’au Liban en passant par les cabarets du Montmartre d’après-guerre, sur les airs des plus grandes chansons du répertoire.

Secrets de famille, réconciliation avec le passé : embarquez dans ce biopic musical qui vous fera battre le cœur. D’après une histoire vraie.

Avec : Elodie Menant, Sandrine Seubille, Grégory Benchenafi, Marc Citti, Benjamin Egner et Charlie Fargialla.

