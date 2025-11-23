recherche
Divertissements

"La France a un incroyable talent" mardi 25 novembre, 1er quart de finale sur M6 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 23 novembre 2025 155
"La France a un incroyable talent" mardi 25 novembre, 1er quart de finale sur M6 (vidéo)

Mardi 25 novembre 2025 à partir de 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le premier quart de finale de la 20ème saison de "La France a un Incroyable Talent".

Après six semaines d’auditions riches en émotions, en surprises et en performances spectaculaires, place à la nouvelle étape du concours.

Pour ces artistes, un nouveau défi commence : ils devront prouver qu’ils savent se réinventer, se surpasser et qu’ils méritent leur place en demi-finale. Le jury : Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy, sera plus que jamais exigeant.

Certains artistes ont déjà une longueur d’avance : les Golden Buzzers attribués par nos juges ainsi que par Karine Le Marchand ont permis à cinq talents de passer directement en demi-finale. Et le Platinium Buzzer, quant à lui, propulse déjà un talent en finale !

Dans cette première soirée des quarts de finale, vous allez découvrir 13 numéros toujours plus audacieux et surprenants. Seuls les 5 meilleurs poursuivront l’aventure.

Pour accompagner les quatre jurés dans cette étape décisive, ils accueilleront Lola Dubini, chanteuse et actrice et ancienne candidate de l’émission qui disposera d’un Golden Buzzer personnel lui permettant de propulser son coup de cœur en demi-finale sans passer par les délibérations du jury. 

Qui réussira à décrocher son ticket pour la demi-finale ?

Pour le savoir, rendez-vous mardi 25 novembre à 21:10 sur M6.
Dernière modification le dimanche, 23 novembre 2025 13:52
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un si grand soleil&quot;, les résumés des épisodes diffusés du 24 au 28 novembre 2025 sur France 3

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 24 au 28 novembre 2025 sur France 3

23 novembre 2025 - 14:45

Sur le même thème...

&quot;Super Nanny&quot; chez Audrey et Augustin à revoir mardi 25 novembre sur TFX (vidéo)

"Super Nanny" chez Audrey et Augustin à revoir mardi 25 novembre sur TFX (vidéo)

23 novembre 2025 - 14:19

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 23 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 23 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

22 novembre 2025 - 20:17 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...