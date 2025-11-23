"La France a un incroyable talent" mardi 25 novembre, 1er quart de finale sur M6 (vidéo)

Mardi 25 novembre 2025 à partir de 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le premier quart de finale de la 20ème saison de "La France a un Incroyable Talent".

Après six semaines d’auditions riches en émotions, en surprises et en performances spectaculaires, place à la nouvelle étape du concours.

Pour ces artistes, un nouveau défi commence : ils devront prouver qu’ils savent se réinventer, se surpasser et qu’ils méritent leur place en demi-finale. Le jury : Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy, sera plus que jamais exigeant.

Certains artistes ont déjà une longueur d’avance : les Golden Buzzers attribués par nos juges ainsi que par Karine Le Marchand ont permis à cinq talents de passer directement en demi-finale. Et le Platinium Buzzer, quant à lui, propulse déjà un talent en finale !

Dans cette première soirée des quarts de finale, vous allez découvrir 13 numéros toujours plus audacieux et surprenants. Seuls les 5 meilleurs poursuivront l’aventure.

Pour accompagner les quatre jurés dans cette étape décisive, ils accueilleront Lola Dubini, chanteuse et actrice et ancienne candidate de l’émission qui disposera d’un Golden Buzzer personnel lui permettant de propulser son coup de cœur en demi-finale sans passer par les délibérations du jury.

Qui réussira à décrocher son ticket pour la demi-finale ?

Pour le savoir, rendez-vous mardi 25 novembre à 21:10 sur M6.