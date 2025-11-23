"Nos voix pour toutes" : Le grand show solidaire pour les droits des femmes diffusé sur TMC mardi 25 novembre

Mardi 25 novembre 2025 à 21:25, TMC offrira à ses téléspectateurs Nos Voix pour Toutes, le grand show solidaire, organisé par la Fondation des Femmes, dont les bénéfices financeront la lutte contre les violences faites aux femmes.

Une programmation exceptionnelle pour ce grand show solidaire qui s'est tenu le 19 novembre dernier à l'Adidas Arena en présence de plus de 5 000 personnes.

Des artistes de renom réunis autour de la cause des femmes : Barbara Pravi, Claudia Tagbo, Bilal Hassani, Ebony, Gaëtan Roussel, Jérémy Frérot, Lio, Lorie, Louane, Marguerite, Marine, Nolwenn Leroy, Solann, Styleto, Suzane, Yaël Naïm, Vincent Dedienne, Youssef Swatt's, Sofia Essaïdi, Arnaud Ducret, Bruce Toussaint, Anne Sila, Mathilde, Ycare, Mareva Galanter, Jennifer Ayache, Christophe Willem...

Dans un véritable appel à la solidarité, ces artistes engagés uniront leurs voix pour offrir au public des interprétations inédites des titres les plus emblématiques liés aux droits des femmes. L'objectif : célébrer en musique les femmes et leurs droits, tout en plaçant au cœur de la scène leurs combats pour l'égalité et la fin des violences.

Un grand show unique, sublimé par la collaboration artistique prestigieuse de Julie Gayet, marraine de la Fondation des Femmes, Yaël Naïm, auteure-compositrice-interprète et Marion Motin, danseuse, metteuse en scène et chorégraphe.

Ce concert, présenté par Muriel Robin et Anne Le Nen, organisé en partenariat avec le groupe TF1, vise à mobiliser le public contre les violences faites aux femmes. Une soirée placée sous le signe de la solidarité puisque tous les bénéfices seront reversés à des associations de terrain qui, chaque jour, accompagnent des femmes victimes de violences.