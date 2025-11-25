recherche
"Le meilleur pâtissier" jeudi 27 novembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 25 novembre 2025
"Le meilleur pâtissier" jeudi 27 novembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Jeudi 27 novembre 2025 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le 12ème épisode du "Meilleur pâtissier" : « Illusions gourmandes ».

Pour les demi-finales, des gâteaux toujours plus gourmands et toujours plus bluffants, avec un objectif pour les quatre pâtissiers amateurs encore en lice : obtenir deux tops pour valider leur accès à la grande finale de la compétition !

Incroyables trompe-l’œil, illusions d’optique et objets plus vrais que nature en gâteau : Cyril Lignac et Mercotte accueillent les quatre demi-finalistes pour une spéciale illusions gourmandes !

Épreuve du classique revisité  Illusion en macaron

Cyril s’attaque à une pâtisserie légendaire : le macaron. Coques lisses, collerette parfaite, garniture onctueuse : rien ne doit être laissé au hasard. Donuts, coquillages, souris ou tomates… pour décrocher un top, les quatre pâtissiers doivent réaliser des macarons figuratifs, qui ressemblent à tout sauf à des macarons !

Épreuve technique  Le tabula scalata, le gâteau illusion d’optique

Mercotte ressort de son grimoire un gâteau inspiré de la Renaissance : le tabula scalata. Ce surprenant entremets abricotier doit produire une illusion d’optique à la dégustation ; une prouesse de géométrie et de précision, entre dégradés de mousses fruitées, biscuits savamment taillés et décor en trompe-l’œil.

Épreuve créative  Incroyables gâteaux trompe-l'oeil

Chaque pâtissier doit créer un gâteau trompe-l’œil capable de se fondre dans le décor du salon de Cyril et Mercotte. Lampe, cadre photo, diffuseur ou buste antique : quel gâteau saura le mieux berner le jury et se transformer en objet du quotidien ?

Julien Dugourd, chef pâtissier réputé pour ses desserts élégants, fruités et ses trompe-l’œil iconiques, révélera ses précieux conseils pour que la magie opère visuellement et gustativement !

Extrait vidéo

"Fais que ce soit bon". Pour ses macarons figuratifs, Margot veut ajouter une ganache à la pâte de mirin, ce qui inquiète fortement Cyril Lignac !

"Tu vas faire une pizza ?" Pour décrocher un top, les quatre pâtissiers doivent réaliser des macarons figuratifs, qui ressemblent à tout sauf à des macarons !

Dernière modification le mardi, 25 novembre 2025 11:30
Suivez nous...