"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 27 novembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 25 novembre 2025 195
"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 27 novembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

Jeudi 27 novembre 2025 à 21:25, Pascal Bataille et Laurent Fontaine présenteront sur W9 pour un nouveau numéro inédit de "Y'a que la vérité qui compte".

Le rideau mythique s’apprête à s’ouvrir à nouveau. L’émission culte revient et le duo emblématique Pascal Bataille et Laurent Fontaine reprend les commandes. Toujours complices et sincères, ils portent l’émission avec la même bienveillance et le même engagement : offrir un espace rare où la parole se libère.

À leurs côtés, deux figures incontournables : Rebecca, soutien des invités en coulisses, et Sam, qui ouvre la voie vers la vérité. Ils sont épaulés par Léa, qui portera aux participants leur invitation.

Au programme : histoires vraies, retrouvailles, aveux, secondes chances... Et toujours ce concept inimitable : un rideau, une révélation, une décision.

Confrontés à ce que leurs proches n’ont jamais osé leur dire, les invités accepteront-ils de les rejoindre de l’autre côté du rideau ou repartiront-ils chacun de leur côté ?

Extrait vidéo

"Je fais des nuits blanches, je pleure, je t'attends" Cette femme fait face à l’homme qu’elle devait épouser et qui souhaite se faire pardonner.

