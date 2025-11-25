recherche
"Affaire conclue, le conte de Noël" sur France 3 vendredi 12 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 25 novembre 2025 194
À l’occasion des fêtes de fin d’année, "Affaire conclue" proposera le 12 décembre 2025 à 21:10 sur France 3 une soirée au cœur d’un lieu chargé d’histoire : le château d’Ussé, qui aurait inspiré à Charles Perrault le conte de La Belle au bois dormant.

Dans une ambiance de conte de Noël, entre flambeaux, chandelles et carrosse royal, Julia Vignali accueillera les téléspectateurs en véritable princesse de conte de fées.

Pour ce prime inédit, une dizaine d’expertises menées par Harold Hessel, Marie Renoir, Yves Cosquéric et Enora Alix se dérouleront dans les salons emblématiques du château : le salon de marbre, le salon Vauban ou encore devant l’imposante façade du monument.

Les téléspectateurs découvriront des objets d’une valeur et d’une histoire remarquables comme un carnet de bal en or et nacre, une vitrine Gallé Art nouveau, un vase G. Argy Rousseau, un médailler Napoléon, une céramique Fernand Léger…

Et pour la première fois dans Affaire conclue, trois types de vente seront proposés aux vendeurs :

Les enchères traditionnelles, signatures de l’émission.

La vente à la bougie : trois chandelles s’allument tour à tour et, lorsque la dernière s’éteint, le dernier enchérisseur remporte l’objet.

La vente sous pli cacheté, pleine de suspense : chaque acheteur dépose secrètement son offre avant que Julia n’ouvre les enveloppes pour révéler l’heureux gagnant.

Chaque séquence réunira une équipe d’acheteurs emblématiques de l’émission, promettant des échanges surprenants et des moments uniques.

Entre patrimoine, émotions et enchantement, "Affaire conclue : Le conte de Noël" célèbre l’art, l’histoire et toute la magie des fêtes sur France 3.

Suivez nous...