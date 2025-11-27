"Florent Pagny fait son Taratata" samedi 29 novembre sur France 2, les artistes présents (vidéo)

Samedi 29 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Florent Pagny fait son Taratata", un show XXL au profit de la Fondation pour la recherche médicale (FRM).

Il y a plus de trente ans, en janvier 1993, Florent Pagny faisait partie de l’aventure du tout premier numéro de "Taratata".

Depuis, sa voix, sa liberté et sa force d’interprétation ont accompagné l’histoire de l’émission à travers des moments devenus cultes : on se souvient, entre autres, des duos qu’il a partagés avec Johnny Hallyday, Zazie, Noa ou Patrick Bruel.

Depuis La Seine Musicale, Nagui laisse carte blanche à Florent Pagny. Entouré de ses musiciens et de ses amis artistes, il offre un Taratata exceptionnel, à la fois intime, généreux et chargé d’émotion.

Un "Taratata" pas comme les autres

Ce concert inédit célèbre la sortie de son nouvel album, Grandeur Nature, un disque personnel, lumineux, où Florent Pagny chante le courage, la résilience et l’espoir.

Le show s’ouvre sur une version collégiale et festive de « Bienvenue chez moi », symbole de retrouvailles et de partage avec Florent, qui va rejoindre tous les invités sur scène.

L’artiste aux 18 millions d’albums vendus interprète plusieurs titres inédits : « T’aimer encore », écrit par Vianney, « Je sais qui je suis », « Grandeur nature », « La dernière chanson du monde » ou « L’amour est toujours devant nous » en duo avec son auteur, Marc Lavoine – des chansons où il parle de transmission, de temps et de renaissance.

Mais ce concert est aussi une traversée de ses grands classiques, réarrangés pour l’occasion.

Autour de lui, une constellation d’artistes venus célébrer sa carrière et son humanité : Roberto Alagna, Jean-Louis Aubert, Benjamin Biolay, Claudio Capéo, David Hallyday, Il Cello, Angélique Kidjo, Marc Lavoine, Christophe Maé, Kad Merad, Zaz, tous réunis pour partager des moments magiques dans une soirée unique.

Chaque duo raconte une part de lui : la liberté revendiquée avec « Ma liberté de penser » aux côtés de Claudio Capéo, la fraternité avec « Alter Ego » chanté avec Jean-Louis Aubert, la complicité retrouvée sur « Châtelet les Halles » avec Zaz, l’émotion pure de « Et un jour une femme » avec Christophe Maé, ou encore la puissance lyrique de « Caruso » en compagnie de Roberto Alagna et la ferveur de « Oh Happy Day » avec Angélique Kidjo et la chorale gospel Sankofa Unit.

Enfin, Benjamin Biolay rejoindra Florent Pagny pour interpréter, en avant-première, un titre qu’il a écrit et composé spécialement pour lui : « En musique ».

Fidèle à l’esprit de Taratata, ce prime est aussi ponctué d’improvisations autour du piano d’Alain Lanty et d’échanges avec Nagui pour des moments sincères et intimes. En tête-à-tête ou entouré de ses invités, Florent Pagny se livre sur son parcours, ses inspirations, ses rencontres, et revient sur les anecdotes qui ont jalonné plus de trente ans de carrière.

Un show solidaire et humain

Plus qu’un concert, "Florent Pagny fait son Taratata" est un acte de générosité.

Les 4 000 places, vendues en moins de 3 minutes sur Veepee, ont déjà permis de récolter 160 000 euros, reversés intégralement à la Fondation pour la recherche médicale, afin de soutenir la lutte contre le cancer. Les téléspectateurs pourront se joindre à cet élan de générosité et de combat contre le cancer en envoyant par SMS TARATATA au 92300.

Avec ce Taratata 100 % live très spécial, Florent Pagny signe un retour vibrant, fidèle à son histoire et à celle de l’émission.

Un show musical et utile, entre confidences, amitiés et moments suspendus, à découvrir le samedi 29 novembre à 21:10 sur France 2.