recherche
Divertissements

"Notre-Dame de Paris - Les grandes retrouvailles 25 ans après" sur M6 samedi 29 novembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 27 novembre 2025 125
"Notre-Dame de Paris - Les grandes retrouvailles 25 ans après" sur M6 samedi 29 novembre 2025 (vidéo) © Marc Olivier HUARD / COMEDIHA

Samedi 29 novembre 2025 à 21:10, M6 diffusera le spectacle inédit "Notre-Dame de Paris - les grandes retrouvailles 25 ans après".

Vingt-cinq ans après avoir marqué l’histoire de la chanson, l’intégralité du casting original de Notre-Dame de Paris, la comédie musicale préférée des Français, se réunit pour une soirée exceptionnelle.

Toujours avec le même plaisir et la même complicité, Garou, Patrick Fiori, Daniel Lavoie, Hélène Ségara, Julie Zenatti et Bruno Pelletier retrouvent les personnages de Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Phoebus et Fleur de Lys, le temps d’un soir.

Ils partagent à nouveau la scène pour la première fois depuis plus de vingt ans, pour interpréter les chansons culte qui ont bouleversé des millions de spectateurs.
Dernière modification le jeudi, 27 novembre 2025 14:02
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Echappées belles&quot; au Pérou samedi 29 novembre 2025 sur France 5 avec Sophie Jovillard

"Echappées belles" au Pérou samedi 29 novembre 2025 sur France 5 avec Sophie Jovillard

27 novembre 2025 - 11:35

Sur le même thème...

&quot;Florent Pagny fait son Taratata&quot; samedi 29 novembre sur France 2, les artistes présents (vidéo)

"Florent Pagny fait son Taratata" samedi 29 novembre sur France 2, les artistes présents (vidéo)

27 novembre 2025 - 10:14

A ne pas manquer...

&quot;Notre-Dame de Paris - Les grandes retrouvailles 25 ans après&quot; sur M6 samedi 29 novembre 2025 (vidéo)

"Notre-Dame de Paris - Les grandes retrouvailles 25 ans après" sur M6 …

27 novembre 2025 - 14:01 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...