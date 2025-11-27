recherche
"La chanson secrète" bientôt de retour sur TF1, les prochains invités de Nikos Aliagas

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 27 novembre 2025 124
"La chanson secrète" bientôt de retour sur TF1, les prochains invités de Nikos Aliagas

Après le succès des précédentes éditions, "La chanson secrète", présentée par Nikos Aliagas et produite par DMLS TV, sera prochainement de retour sur TF1.

De nouveaux artistes ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste.

Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion… Et des émotions fortes pour l’artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus.

Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d’intimité musicale rare.

Tournage en cours...

Trois tournages se dérouleront mardi 9 et mercredi 10 décembre.

Nikos Aliagas accueillera : Kad Merad, Isabelle Ithurburu, Michèle Laroque, Marine, Lara Fabian et Héléna.

Pour assister à l'émission

Des invitations vous sont offertes par l'Agence Cassandra pour venir sur le plateau assister aux tournages.
Publié dans Divertissements, Tournages en cours, Invités des émissions
Suivez nous...