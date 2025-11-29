recherche
"Les enfants de la télé" dimanche 30 novembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 29 novembre 2025
"Les enfants de la télé" dimanche 30 novembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Dimanche 30 novembre 2025 à 18:10 sur France 2, Faustine Bollaert présentera un nouveau numéro du divertissement "Les enfants de la télé". Voici ses invités cette semaine.

Faustine Bollaert prend les commandes de cette nouvelle saison, apportant son humour et son énergie inimitables.

Mais ce n'est pas tout : cette nouvelle saison promet d'être riche en surprises, en rebondissements, en émotions et surtout en casseroles !

Chaque dimanche, des personnalités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma ou de la télévision se réuniront pour partager leurs souvenirs d'enfance, leurs anecdotes les plus amusantes et leurs moments télévisuels préférés.

Dimanche 30 novembre 2025, Faustine Bollaert reçoit à sa table : Julie Andrieu, Amine Radi, Amanda Lear, Jeff Panacloc et Augustin Trapenard.

En compagnie de ses invités, Faustine Bollaert va vous faire vivre ou revivre également des moments parlants et marquants de la télévision.

Extrait vidéo

Quand Amanda Lear s’ennuie en plateau… elle se refait une petite beauté !

Dernière modification le samedi, 29 novembre 2025 21:24
Publié dans Divertissements
