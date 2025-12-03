recherche
Divertissements

"Le Téléthon fait son show" avec Sophie Davant et Cyril Féraud vendredi 5 décembre sur France 3

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 décembre 2025 234
"Le Téléthon fait son show" avec Sophie Davant et Cyril Féraud vendredi 5 décembre sur France 3

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 21:10 sur France 3, Sophie Davant, Cyril Féraud et la marraine de cette édition 2025 du "Téléthon", Santa, mèneront la danse de cette soirée ponctuée d’émotion et de divertissement.

Les figures de France Télévisions mettront en lumière des récits de vie puissants aux côtés des chercheurs et des familles. Certains transmettront l’espoir, comme Noé, qui a pu bénéficier d’un traitement de thérapie génique. Il partagera ses progrès sous l’œil bienveillant de la journaliste Marie Portolano. D’autres rappelleront l’urgence de soutenir ceux qui attendent encore un traitement : à l’instar de Maxence, 14 ans, que Dorothée Olliéric, grand reporter, rencontrera chez lui, à Bruxelles.

Le plateau du Téléthon s’illuminera des feux de Broadway avec les plus grandes comédies musicales du moment : l’iconique Notre-Dame de Paris, le groove de Black Legend, Les Demoiselles de Rochefort, classique des classiques, et les couleurs de Bollywood.

Dans la galerie, Laura Tenoudji révélera en direct les noms de gagnants des lots prestigieux de sa Grande Tombola solidaire.

À la guinguette, teintée d’une tonalité champêtre, la bonne humeur battra son plein. Sous le regard décalé et les commentaires passionnés de l’arbitre Yoann Riou, les villes d’Argentat-sur-Dordogne (19), Carentan-les-Marais (50), Pélissanne (13) et Sucé-sur-Erdre (44) s’affronteront en direct dans un jeu XXL, mêlant défis physiques et exploits cocasses... Un reflet de la formidable mobilisation des Français pour le Téléthon.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Pearl Harbor, le monde s'embrase&quot; : document à revoir sur NOVO 19 vendredi 5 décembre 2025

"Pearl Harbor, le monde s'embrase" : document à revoir sur NOVO 19 vendredi 5 décembre 2025

03 décembre 2025 - 14:20

Sur le même thème...

5ème étape de &quot;Pékin Express&quot; vendredi 5 décembre 2025 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

5ème étape de "Pékin Express" vendredi 5 décembre 2025 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

03 décembre 2025 - 11:45

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...