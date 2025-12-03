"Le Téléthon fait son show" avec Sophie Davant et Cyril Féraud vendredi 5 décembre sur France 3

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 21:10 sur France 3, Sophie Davant, Cyril Féraud et la marraine de cette édition 2025 du "Téléthon", Santa, mèneront la danse de cette soirée ponctuée d’émotion et de divertissement.

Les figures de France Télévisions mettront en lumière des récits de vie puissants aux côtés des chercheurs et des familles. Certains transmettront l’espoir, comme Noé, qui a pu bénéficier d’un traitement de thérapie génique. Il partagera ses progrès sous l’œil bienveillant de la journaliste Marie Portolano. D’autres rappelleront l’urgence de soutenir ceux qui attendent encore un traitement : à l’instar de Maxence, 14 ans, que Dorothée Olliéric, grand reporter, rencontrera chez lui, à Bruxelles.

Le plateau du Téléthon s’illuminera des feux de Broadway avec les plus grandes comédies musicales du moment : l’iconique Notre-Dame de Paris, le groove de Black Legend, Les Demoiselles de Rochefort, classique des classiques, et les couleurs de Bollywood.

Dans la galerie, Laura Tenoudji révélera en direct les noms de gagnants des lots prestigieux de sa Grande Tombola solidaire.

À la guinguette, teintée d’une tonalité champêtre, la bonne humeur battra son plein. Sous le regard décalé et les commentaires passionnés de l’arbitre Yoann Riou, les villes d’Argentat-sur-Dordogne (19), Carentan-les-Marais (50), Pélissanne (13) et Sucé-sur-Erdre (44) s’affronteront en direct dans un jeu XXL, mêlant défis physiques et exploits cocasses... Un reflet de la formidable mobilisation des Français pour le Téléthon.