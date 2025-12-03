recherche
Le Grand Spectacle du Festival interceltique de Lorient à revoir sur France 4 vendredi 5 décembre 2025

Publié mercredi 3 décembre 2025
Vendredi 5 décembre 2025 à 21:05, France 4 vous proposera de revoir le Grand Spectacle du Festival interceltique de Lorient en compagnie de Cyril Féraud.

Pour cette 54ème édition, la thématique mise en avant est « Les cousins d'Amérique », avec la présence de sonneurs venus des États-Unis (Arizona, New York) du Canada et de l'Acadie.

Retrouvez le meilleur de la culture celte en compagnie de Cyril Féraud qui vous fait vivre l’événement incontournable du Festival interceltique : le Grand Spectacle du stade du Moustoir.

Retrouvez les Bagadoù bretons, les pipe bands venus d’Ecosse et d’Irlande, les groupes de danse et les bandas de Galice et des Asturies pour un spectacle époustouflant !

Plongez au cœur de la culture celte avec les plus beaux airs celtes, chantés par les artistes du monde entier, sans oublier le meilleur de la danse celtique…

Dernière modification le mercredi, 03 décembre 2025 11:28
Suivez nous...