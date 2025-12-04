Election de Miss France 2026 en direct sur TF1 samedi 6 décembre 2025

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 21:10, en direct du Zénith d'Amiens, Jean-Pierre Foucault présentera sur TF1 la grande soirée de l'élection de Miss France 2026.

Le 6 décembre prochain, une nouvelle Miss France sera couronnée. Parmi les 30 Miss régionales qui vivent une aventure unique et magnifique, une seule sera sacrée Miss France 2026 sur la scène du Zénith d'Amiens.

Avant le dénouement tant attendu, les 30 prétendantes au titre se sont envolées pour la Martinique dite "L'île aux fleurs". Désormais, place au grand show pour le prime et le couronnement de Miss France 2026 !

Sur la mythique scène de Miss France, les candidates régionales embarqueront les millions de téléspectateurs pour vivre « Le voyage des Miss » !

Préparez-vous pour une aventure captivante à travers le monde et le temps, qui fera escale dans l’histoire, dans les régions de France, qui explorera les époques et qui nous emmènera même jusqu’aux portes du futur !

Ce spectacle placé sous le signe du voyage réunira également les incontournables du show comme les tant attendues prises de parole et le tableau régional avec la mise en avant des créations de costumes régionaux, accompagné exceptionnellement par la Garde Républicaine !

Grande nouveauté pour l'élection de Miss France 2026 : lors de la pré-sélection, elles seront 12 candidates à être appelées pour prétendre au titre de Miss France. Un challenge qui renforcera davantage ce moment si intense les rapprochant du titre !



Celle qui sera élue Miss France 2026 pourra compter, dès la remise de sa couronne et de son écharpe, sur le soutien indéfectible de sa Marraine : un nouveau rôle symbolique, endossé fièrement par Camille Cerf, Miss France 2015, qui jouera un rôle d’accompagnement, de soutien et de transmission pour l'année de la Miss France 2026 !

Cette année, le jury sera présidé par la comédienne Michèle Bernier ! Autour de la présidente, le jury sera composé de 6 personnalités issues de divers univers :

Axelle Saint-Cirel, chanteuse lyrique mezzo-soprano.

Bruce Toussaint, journaliste, présentateur de Bonjour ! La Matinale TF1.

Camille Cerf, Miss France 2015 et Marraine de Miss France 2026.

Philippe Caverivière, auteur, humoriste.

Sally, journaliste, réalisatrice.

Tom Villa, comédien, humoriste.

Qui succédera à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 et sera élue Miss France 2026 ?

Pour le savoir, rendez-vous le samedi 6 décembre dès 21:10 sur TF1, en direct du Zénith d'Amiens.