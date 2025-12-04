"Le Téléthon en fête", la dernière ligne droite en direct sur France 2 samedi 6 décembre 2025

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 21:10 sur France 2, Sophie Davant, Nagui et Santa se mobiliseront plus que jamais dans la dernière ligne droite du Téléthon.

Pour mettre en lumière les progrès de la recherche, la soirée sera portée par des rencontres avec des invités exceptionnels, qui annoncent de grands moments d’émotion.

Alors qu’elle n’était qu’un rêve il y a quelques années, la guérison est devenue un espoir. Les familles ayant reçu les premiers traitements révolutionnaires viendront en témoigner, accompagnées des scientifiques qui œuvrent au quotidien en faveur de la recherche.

Santa est allée à la rencontre de Paulin (7 ans), atteint d’une myopathie de Duchenne, pour comprendre sa maladie et lui apporter son soutien alors qu’il attend toujours un traitement.

Pour d’autres, le combat continue. Comme Lucie, 20 ans, qui perd la force de ses muscles jour après jour, et qui racontera son quotidien d’étudiante à la journaliste sportive Cécile Grès.

Le champion du monde et meilleur buteur de l’équipe de France, Olivier Giroud, sera également l’un des invités exceptionnels de cette soirée.

Qui dit grande fête dit aussi musique ! Artistes et bénévoles se rassembleront pour interpréter des tubes tout au long de la soirée.

La mobilisation battra son plein à la guinguette. Au milieu des food trucks, on vivra une succession de défis et d’animations totalement inédits. La Grande Tombola de Laura Tenoudji ne sera pas en reste, avec une centaine de lots d’exception à gagner, dont certains seront attribués en direct.

Santa mettra toute son énergie dans cette soirée. Son engagement exceptionnel annonce un spectacle inoubliable pour, qu’ensemble, nous continuions à faire bouger les lignes.