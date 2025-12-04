recherche
Divertissements

"Le Téléthon en fête", la dernière ligne droite en direct sur France 2 samedi 6 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 4 décembre 2025 401
"Le Téléthon en fête", la dernière ligne droite en direct sur France 2 samedi 6 décembre 2025

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 21:10 sur France 2, Sophie Davant, Nagui et Santa se mobiliseront plus que jamais dans la dernière ligne droite du Téléthon.

Pour mettre en lumière les progrès de la recherche, la soirée sera portée par des rencontres avec des invités exceptionnels, qui annoncent de grands moments d’émotion.

Alors qu’elle n’était qu’un rêve il y a quelques années, la guérison est devenue un espoir. Les familles ayant reçu les premiers traitements révolutionnaires viendront en témoigner, accompagnées des scientifiques qui œuvrent au quotidien en faveur de la recherche.

Santa est allée à la rencontre de Paulin (7 ans), atteint d’une myopathie de Duchenne, pour comprendre sa maladie et lui apporter son soutien alors qu’il attend toujours un traitement.

Pour d’autres, le combat continue. Comme Lucie, 20 ans, qui perd la force de ses muscles jour après jour, et qui racontera son quotidien d’étudiante à la journaliste sportive Cécile Grès.

Le champion du monde et meilleur buteur de l’équipe de France, Olivier Giroud, sera également l’un des invités exceptionnels de cette soirée.

Qui dit grande fête dit aussi musique ! Artistes et bénévoles se rassembleront pour interpréter des tubes tout au long de la soirée.

La mobilisation battra son plein à la guinguette. Au milieu des food trucks, on vivra une succession de défis et d’animations totalement inédits. La Grande Tombola de Laura Tenoudji ne sera pas en reste, avec une centaine de lots d’exception à gagner, dont certains seront attribués en direct.

Santa mettra toute son énergie dans cette soirée. Son engagement exceptionnel annonce un spectacle inoubliable pour, qu’ensemble, nous continuions à faire bouger les lignes.

Dernière modification le jeudi, 04 décembre 2025 10:46
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 5 décembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 5 décembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

04 décembre 2025 - 20:33

Sur le même thème...

Le concert de Michel Sardou &quot;Je me souviens d'un adieu&quot; rediffusé sur M6 samedi 6 décembre 2025

Le concert de Michel Sardou "Je me souviens d'un adieu" rediffusé sur M6 samedi 6 décembre 2025

04 décembre 2025 - 11:45

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Savoie samedi 6 décembre 2025 sur France 5 avec Sophie Jovillard

"Echappées belles" en Savoie samedi 6 décembre 2025 sur France 5 avec …

04 décembre 2025 - 11:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...