Le concert de Michel Sardou "Je me souviens d'un adieu" rediffusé sur M6 samedi 6 décembre 2025

Samedi 6 décembre 2025 à 21:10, W9 vous proposera de revivre une soirée exceptionnelle avec l’un des plus grands artistes français : Michel Sardou.

Avec 60 ans de carrière et de nombreuses chansons reconnues comme des classiques, Michel Sardou est un des chanteurs français les plus populaires.

Après sa tournée triomphale « Je me souviens d’un adieu », qui a rassemblé plus de 400 000 spectateurs, l’artiste partage un film live unique retraçant ce show exceptionnel à la Défense Arena.

Accompagné d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens, Michel Sardou interprète ses plus grands succès dans un spectacle à la mesure de ce monument de la chanson, pour revivre toute l’émotion de l’ultime tournée.

Au programme de cette soirée mémorable, redécouvrez des titres qui ont marqué des générations : “Les Lacs du Connemara”, “Je vais t’aimer”, “La Maladie d’amour”, et bien d’autres. L’occasion de vous transporter au coeur de l’événement.

Un spectacle à la mesure d’un immense artiste, pour revivre toute l’émotion de l’ultime tournée de ce monument de la chanson, en exclusivité sur M6.