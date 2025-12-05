"Basique, le concert" de Sheila vendredi 5 décembre 2025 sur France 2

Vendredi 5 décembre 2025 à 22:50 sur France 2, Sheila illuminera le plateau de "Basique, le concert" dans une expérience immersive au cours de laquelle elle reviendra sur les morceaux marquants de sa discographie.

L’icône française de la chanson en pleine tournée 8.0, fêtant joliment son anniversaire, s’arrête dans Basique, le concert pour un spectacle inédit mêlant ses plus grands tubes et des nouveautés. Sheila a l’art de réunir toutes les générations autour d’un répertoire légendaire allant du yéyé au disco.

En 60 ans de carrière, Sheila a tout partagé avec son public, ses chansons comme sa vie. Depuis ses débuts fulgurants dans les années 1960 jusqu’à ses succès plus récents, elle n’a cessé de se réinventer, prouvant, au-delà des modes, que l’émotion et la sincérité étaient le terreau de son lien au public.

Avec plus de 85 millions de disques vendus, des tubes gravés dans la mémoire collective – Les Rois mages, Spacer, Bang Bang ou encore Gloria –, Sheila signe la bande-son de nos vies. Ses chansons plus récentes la racontent plus intimement et nous émeuvent encore plus. Accompagnée de ses fidèles musiciens, le groupe H-Taag, elle revisite son répertoire et lui donne une couleur définitivement plus rock : son premier amour.

Pour sublimer ce moment hors du temps, Basique, le concert déploie un dispositif scénique exceptionnel : jeu de lumière sophistiqué, projections visuelles et mise en scène immersive, pensée pour mettre en valeur la voix et la présence de l’artiste. Sans même être présents dans la salle, les téléspectateurs seront plongés au cœur d’un live intense et sensible, véritable célébration d’une carrière d’exception.

Un concert vibrant, intemporel et lumineux à l’image de Sheila.