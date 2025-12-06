"Danse avec les stars" : Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, rejoint le casting de la prochaine saison sur TF1

À l'approche de la diffusion de la nouvelle saison de "Danse avec les stars", TF1 dévoile une nouvelle personnalité qui rejoint le casting : Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 !

Sur le parquet de danse le plus célèbre de France, de nouvelles personnalités d'exception s'élanceront dans une compétition unique !

Après Laure Manaudou, Julien Lieb et Stéphane Bern, c'est Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, qui est annoncée au casting.

En 2011, à 21 ans, Angélique Angarni-Filopon est élue première dauphine de Miss Martinique. Treize ans plus tard, elle décroche le titre de Miss Martinique 2024 le 24 septembre à Fort-de-France. Le 14 décembre 2024, elle devient Miss France 2025 lors de l’élection à l’Arena Futuroscope, suivie par 8,4 millions de téléspectateurs sur TF1.

Ce soir-là, Angélique marque les esprits avec un discours inspirant dédié « à toutes les femmes à qui l'on a un jour dit que c'était trop tard ». Elle devient alors la première Miss Martinique couronnée Miss France, succédant à Ève Gilles, Miss France 2024.

Pour honorer son rôle, Angélique met entre parenthèses sa carrière de personnel navigant commercial et consacre son année de règne à des engagements forts : la lutte contre le cancer du sein et la défense des causes féministes.