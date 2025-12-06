Roberto Alagna, le concert anniversaire aux Folies Bergère sur France 4 lundi 8 décembre 2025 (vidéo)

Lundi 8 décembre 2025 à 21:05, France 4 vous proposera de revoir le concert anniversaire des 40 ans de carrière de Roberto Alagna aux Folies Bergère, sous la direction d'Yvan Cassar

Aux Folies Bergère, Roberto Alagna célèbre en musique plusieurs anniversaires : celui de ses 60 ans et celui de ses 40 ans de vie artistique. Authentiquement populaire et aimé d'un large public, séduit par tous les aspects du chant, insatiable passionné de la voix, il explore depuis toujours et sans cesse de nouveaux territoires artistiques. Une carrière qui se moque des frontières entre les styles musicaux, une carrière hors norme.

Pour cet anniversaire célébré en musique, Roberto Alagna nous offre un concert inédit composé des airs qui ont marqué sa carrière exceptionnelle.

Au programme donc : les plus grandes pages des compositeurs d’opéra fétiches de Roberto Alagna, bien sûr, de Puccini à Tchaïkovski en passant par Verdi, Gounod ou Leoncavallo…

Mais aussi les grands succès de la chanson populaire italienne, à laquelle Alagna doit son amour du chant. Un concert avec l’Odyssey Symphony Orchestra sous la direction du chef d’orchestre, ami et grand complice de Roberto Alagna : Yvan Cassar.