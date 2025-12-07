Audience : L'élection de Miss France 2026 suivie par 6,7 millions de téléspectateurs sur TF1

Selon les chiffres Médiamétrie communiqués ce matin par TF1, l'élection de Miss France 2026 diffusée en direct du Zenith d'Amiens, présentée par Jean-Pierre Foucault et proposée par La Société Miss France, a rassemblé 6,7 millions de téléspectateurs.
Ce grand rendez-vous de fin d'année est arrivé très largement en tête des audiences. L’émission a réalisé un pic d’audience à 7,7 millions de téléspectateurs.
L'élection de Miss France 2026 a réuni l'ensemble de la famille avec en moyenne :
- 44% de PdA auprès des individus âgés de 4 ans et plus.
- 66% de PdA auprès des femmes de - de 50 ans responsables des achats (record historique)
- 62% de PdA auprès des 25-49 ans (record historique)
- 77% de PdA auprès des 4-14 ans
- 75% de PdA auprès des 15-24 ans
- 74% de PdA auprès des 15-34 ans
À l’issue de cette soirée, Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, a remis son titre à Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, qui a été élue Miss France 2026.
Durant une année, elle va incarner la nouvelle ambassadrice des Français !