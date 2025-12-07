recherche
Divertissements

Demi-finale de "La France a un incroyable talent" mardi 9 décembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 décembre 2025 112
Demi-finale de "La France a un incroyable talent" mardi 9 décembre 2025 (vidéo)

Mardi 9 décembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre la demi-finale de la 20ème saison de "La France a un Incroyable Talent".

Après plusieurs semaines d’auditions spectaculaires et des quarts de finale riches en émotions, les artistes encore en lice jouent leur dernière carte avant la grande finale. L’objectif : séduire une ultime fois le jury et décrocher l’une des neuf places en finale.

Cinq talents ont déjà décroché leur ticket doré en recevant le Golden Buzzer lors des auditions, leur ouvrant directement les portes de la demi-finale, et vous allez découvrir le choix surprise d’Hélène Segara !

Face à ces favoris, dix autres artistes, qualifiés lors des quarts de finale, sont bien décidés à créer la surprise et à décrocher, eux aussi, leur ticket pour la grande finale.

Les candidats vont tout donner pour marquer les esprits et se hisser jusqu’à la dernière étape de l’aventure. Préparez-vous à vivre une demi-finale intense !
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Super Nanny&quot; dans les Vosges au secours d'une famille recomposée, mardi 9 décembre 2025 sur TFX

"Super Nanny" dans les Vosges au secours d'une famille recomposée, mardi 9 décembre 2025 sur TFX

07 décembre 2025 - 13:53

Sur le même thème...

&quot;Super Nanny&quot; dans les Vosges au secours d'une famille recomposée, mardi 9 décembre 2025 sur TFX

"Super Nanny" dans les Vosges au secours d'une famille recomposée, mardi 9 décembre 2025 sur TFX

07 décembre 2025 - 13:53

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

07 décembre 2025 - 11:27 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...